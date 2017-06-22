Четверг, 22 июня 2017, 16:28 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

В Нижнем Тагиле рыбак выудил в пруду утопленника

В Нижнем Тагиле рыбак выудил в пруду утопленника

В Нижнем Тагиле в пруду около санатория «Ключики» жители случайно обнаружили тело 43-летнего мужчины, пропавшего в середине июня. Вчера днем один из рыбаков закинул спиннинг, крючок за что-то зацепился, и мужчина вытащил утопленника. Погибший был в трусах. Не исключено, что он в нетрезвом виде пошел купаться и утонул. Сейчас этим делом занимаются в полиции, сообщает издание «».

В тот же день тагильчане спасли еще одного любителя пьяных заплывов. В районе плотины Выйского пруда двое неравнодушных прохожих вытащили из воды тонущего 20-летнего парня. Спасенный молодой человек был в состоянии сильного опьянения и получил переохлаждение. Приехавшие на тревожный вызов спасатели передали пловца медикам скорой помощи, сообщили в Нижнетагильском центре защиты населения.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 22.06.17

Авиакомпания Azur Air на сутки задерживает рейс из Екатеринбурга во Вьетнам (СКРИН). / Студентов УрФУ пообещали оставить без выпускного из-за ЧМ-2018 (СКРИН). / Вариант № 4: «храм-на-воде» предлагают построить возле ЦПКиО (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Екатеринбург, все новости

Авиакомпания Azur Air на сутки задерживает рейс из Екатеринбурга во Вьетнам (СКРИН)

Студентов УрФУ пообещали оставить без выпускного из-за ЧМ-2018 (СКРИН)

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Вариант № 4: «храм-на-воде» предлагают построить возле ЦПКиО (ФОТО)

Ural Music Night в Екатеринбурге откроет Вадим Самойлов и его дети (ФОТО)

В Серове частная автошкола торговала свидетельствами без обучения водителей
Все новости

Новости партнеров