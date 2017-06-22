В Нижнем Тагиле рыбак выудил в пруду утопленника

В Нижнем Тагиле в пруду около санатория «Ключики» жители случайно обнаружили тело 43-летнего мужчины, пропавшего в середине июня. Вчера днем один из рыбаков закинул спиннинг, крючок за что-то зацепился, и мужчина вытащил утопленника. Погибший был в трусах. Не исключено, что он в нетрезвом виде пошел купаться и утонул. Сейчас этим делом занимаются в полиции, сообщает издание «Тагильский рабочий».

В тот же день тагильчане спасли еще одного любителя пьяных заплывов. В районе плотины Выйского пруда двое неравнодушных прохожих вытащили из воды тонущего 20-летнего парня. Спасенный молодой человек был в состоянии сильного опьянения и получил переохлаждение. Приехавшие на тревожный вызов спасатели передали пловца медикам скорой помощи, сообщили в Нижнетагильском центре защиты населения.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 22.06.17

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