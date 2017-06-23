Самолет из Китая экстренно сел в Кольцово из-за ухудшения здоровья пассажирки

Самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Гуанчжоу в Москву, вчера вечером совершил экстренную посадку в Кольцово. Китайской пассажирке на борту стало плохо, у нее поднялось давление, женщину увезли в больницу Екатеринбурга. Самолет уже приземлился в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, самолет совершал рейс в Шереметьево из китайского города Гуанчжоу. Но экипаж принял решение совершить посадку в Кольцово из-за ухудшения здоровья пассажирки из Китая. По предварительным данным, у женщины на борту резко поднялось давление. Ее увезли в одну из больниц Екатеринбурга, а самолет вылетел в Москву. Посадка и взлет прошли в штатном режиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.06.17

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