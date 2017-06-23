Ночь музыки в Екатеринбурге пройдет без алкоголя и с замерами уровня шума

Сегодня днем в центре Екатеринбурга магазины перестанут продавать алкоголь из-за фестиваля «Ночь музыки – 2017». Во время самого фестиваля мэрия попросила замерять уровень громкости, чтобы не нарушать покой граждан, живущих близ музыкальных площадок.

Как следует из постановления администрации города, сегодня с 16 часов магазины должны перестать торговать алкоголем в следующих границах:

– по проспекту Ленина, от улицы Шейнкмана до улицы 8 Марта;

– по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до улицы Малышева;

– в границах улиц Бориса Ельцина – 8 Марта – Куйбышева – Гоголя – Малышева – Луначарского – Шевченко – Николая Никонова – Царской – Дзержинского – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей Молодежи – Октябрьской площади.

Мэрия попросила УМВД по Екатеринбургу привлечь специалистов, которые проверят все площадки проведения фестиваля на наличие взрывчатых веществ и проверить предприятия торговли на соблюдение запрета по продаже спиртного. Кроме того, по просьбе мэрии будет замеряться уровень шума в городе. «[Постановляю] Просить общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Лад» провести замеры воздействия звукоусиливающей аппаратуры (уровня шума) в соответствии с рекомендациями Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в местах размещения уличных концертных площадок, указанных в приложении № 3 настоящего постановления, в целях недопущения нарушения санитарных норм допустимых уровней шума в период проведения мероприятий», – указано в документе. В этом приложении указаны 32 открытые площадки проведения фестиваля, включая площадь Труда, площадку перед «Пассажем», сад Вайнера на Первомайской, балкон Оперного театра и сквер за ним, набережную Рабочей Молодежи и т.д.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.06.17

Самолет из Китая экстренно сел в Кольцово из-за ухудшения здоровья пассажирки. / 23 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Седьмым кандидатом в губернаторы стал творческий человек, но не Ройзман (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»