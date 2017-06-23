На ЖБИ сгорела угнанная «копейка»

В Екатеринбурге сгорел ВАЗ-2101 после столкновения с препятствием. Полицейские выяснили, что незадолго до происшествия «копейка» была угнана.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, сегодня в первом часу ночи в отдел полиции №2 поступила информация о возгорании автомобиля ВАЗ-2101 на улице Высоцкого. На место выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, машина загорелась после столкновения с препятствием.

«Также было установлено, что автомобиль около часа назад был угнан от дома по адресу: Сиреневый бульвар, 3. По данному факту в настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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