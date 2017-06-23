Газовики в несколько этапов перекроют улицу Стачек в Екатеринбурге

Газовые службы в несколько этапов перекроют улицу Стачек из-за проведения ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, акционерное общество «Газмонтаж» будет закрывать движение транспорта по улице Стачек в три этапа:

– с 23 июня по 30 июля – от дома № 19 до дома № 21,

– с 1 по 15 августа – от дома № 21 до дома № 28,

– с 16 августа по 20 октября – от дома № 28 до дома № 36.

В связи с плановым ремонтом магистральной тепловой сети газовики направят транспорт по улицам Краснофлотцев, Старых Большевиков, Баумана, Бабушкина, Энтузиастов и Лобкова.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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