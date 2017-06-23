Учитель музыки из Екатеринбурга получил медаль «Участнику военной операции в Сирии»

Преподаватель по классу гитары и балалайки детской хоровой школы № 2 Константин Прокошин награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в декабре 2016 года педагог в качестве участника музыкального ансамбля «Изумруд» выступал с концертами в Сирийской Арабской Республике, а в марте 2017 года был представлен к награде.

Константин Прокошин является преподавателем по классу гитары и балалайки, постоянным участником концертов как исполнитель и соведущий, оба его сына – Евгений и Александр – обучаются в детской хоровой школе № 2.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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