Под Асбестом «Мерседес» опрокинулся в придорожное болото

Сегодня утром под Асбестом автомобиль «Мереседес» вылетел с трассы и опрокинулся в придорожный заболоченный ручей. В аварии тяжело пострадали два человека, их увезли в реанимацию. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины случившегося, в том числе проверяют, был ли водитель иномарки пьяным в момент ДТП.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, авария произошла на трассе Асбест – Красноармейский. По предварительным данным, 42-летний водитель «Мерседес С180» не справился с управлением и съехал с дороги. Затем машина опрокинулась и упала в водоем. Рядом с шофером на переднем сиденье находился пассажир, 50-летний мужчина. Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение горбольницы №1 Асбеста. Оба находятся без сознания. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят дознание, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 23.06.17

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