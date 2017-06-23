Пятница, 23 июня 2017, 11:27 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

Под Асбестом «Мерседес» опрокинулся в придорожное болото

Под Асбестом «Мерседес» опрокинулся в придорожное болото
Фото – сообщество «Типичный Асбест»

Сегодня утром под Асбестом автомобиль «Мереседес» вылетел с трассы и опрокинулся в придорожный заболоченный ручей. В аварии тяжело пострадали два человека, их увезли в реанимацию. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины случившегося, в том числе проверяют, был ли водитель иномарки пьяным в момент ДТП.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, авария произошла на трассе Асбест – Красноармейский. По предварительным данным, 42-летний водитель «Мерседес С180» не справился с управлением и съехал с дороги. Затем машина опрокинулась и упала в водоем. Рядом с шофером на переднем сиденье находился пассажир, 50-летний мужчина. Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение горбольницы №1 Асбеста. Оба находятся без сознания. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят дознание, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 23.06.17

«Потеряшка» Дима пошел на поправку: врачи дают благоприятный прогноз. / Учитель музыки из Екатеринбурга получил медаль «Участнику военной операции в Сирии». / Убийство пятилетней девочки может быть следствием халатности органов опеки.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Екатеринбург, все новости

Житель Тольятти будет судиться со штрафстоянкой Екатеринбурга. Ему полгода не отдавали машину (ВИДЕО)

«Потеряшка» Дима пошел на поправку: врачи дают благоприятный прогноз

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Учитель музыки из Екатеринбурга получил медаль «Участнику военной операции в Сирии»

Убийство пятилетней девочки может быть следствием халатности органов опеки

Вокруг Центрального стадиона снова перекроют улицы для ремонта
Все новости

Новости партнеров