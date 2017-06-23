Пятница, 23 июня 2017, 11:27 мск

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Екатеринбург

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Житель Тольятти будет судиться со штрафстоянкой Екатеринбурга. Ему полгода не отдавали машину (ВИДЕО)

Житель Тольятти будет судиться со штрафстоянкой Екатеринбурга. Ему полгода не отдавали машину (ВИДЕО)

Житель Тольятти Николай Февралев будет в суде доказывать, что администрация штрафстоянки незаконно вымогает у него 160 тысяч рублей за хранение автомобиля.

В апреле этого года мужчина приехал в Екатеринбург, чтобы купить на «разборке» двигатель для своей BMW. Через несколько дней автомобиль задержали сотрудники ГИБДД по подозрению в том, что двигатель был снят с угнанной машины. Автомобиль определили на стоянку. Информация не подтвердилась, представители полиции извинились перед Николаем, сообщив, что в базах была ошибка. Но за то время, что шла проверка, Николаю на стоянке начислили 93 тысячи рублей: «Просил и рассрочки, и более разумной цены, но мне машину не отдавали. Просили всю сумму по факту. Хотя по закону должны были сразу выдать машину».

Таких денег у Николая не оказалось. Спор с представителями парковки шел четыре месяца, за это время сумма, которую требовали на штрафстоянке, выросла до 160 тысяч рублей. Мужчина вынужден был снять в Екатеринбурге квартиру.

Вчера Николай пришел забирать автомобиль в сопровождении общественника Михаила Иванова. Переговоры с охраной стоянки фиксировались на видео. К удивлению тольяттинца, в этот раз ему машину отдали – вместе с предписанием о задолженности.

«Машина была не опечатана, бензин слит, пропал ноутбук, компрессор. Все эти потери, как и неправомерный долг за незаконное удержание автомобиля, впишу в исковое заявление», – заявил NDNews.ru автолюбитель.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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