Житель Тольятти будет судиться со штрафстоянкой Екатеринбурга. Ему полгода не отдавали машину (ВИДЕО)

Житель Тольятти Николай Февралев будет в суде доказывать, что администрация штрафстоянки незаконно вымогает у него 160 тысяч рублей за хранение автомобиля.

В апреле этого года мужчина приехал в Екатеринбург, чтобы купить на «разборке» двигатель для своей BMW. Через несколько дней автомобиль задержали сотрудники ГИБДД по подозрению в том, что двигатель был снят с угнанной машины. Автомобиль определили на стоянку. Информация не подтвердилась, представители полиции извинились перед Николаем, сообщив, что в базах была ошибка. Но за то время, что шла проверка, Николаю на стоянке начислили 93 тысячи рублей: «Просил и рассрочки, и более разумной цены, но мне машину не отдавали. Просили всю сумму по факту. Хотя по закону должны были сразу выдать машину».

Таких денег у Николая не оказалось. Спор с представителями парковки шел четыре месяца, за это время сумма, которую требовали на штрафстоянке, выросла до 160 тысяч рублей. Мужчина вынужден был снять в Екатеринбурге квартиру.

Вчера Николай пришел забирать автомобиль в сопровождении общественника Михаила Иванова. Переговоры с охраной стоянки фиксировались на видео. К удивлению тольяттинца, в этот раз ему машину отдали – вместе с предписанием о задолженности.

«Машина была не опечатана, бензин слит, пропал ноутбук, компрессор. Все эти потери, как и неправомерный долг за незаконное удержание автомобиля, впишу в исковое заявление», – заявил NDNews.ru автолюбитель.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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