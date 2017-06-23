В Екатеринбурге лжедизайнер мебели похитила у граждан свыше 1 млн рублей

В Екатеринбурге будут судить дизайнера, которая обвиняется в мошенничестве и хищении свыше 1,1 млн рублей под предлогом изготовления и установки мебели.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых окажется жительница Екатеринбурга Александра Макурина. Ей вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2014 году женщина представлялась дизайнером мебельного магазина и предлагала гражданам подписать договоры на изготовление, доставку и установку мебели. Всего она заключила 31 сделку на сумму свыше 1,1 миллиона рублей. Деньги она забирала себе и не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.06.17

Ural Music Night, «Коляда-Plays», прыжки с парашютами и День молодежи: 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / «Кругом удавы и вампиры» снова в деле: первый обзор кандидатов в местные думы. / В Екатеринбурге перед выборами губернатора сократили сроки регистрации избирателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»