Жертва «черных похоронщиков» вышла на пикет перед их офисом (ВИДЕО)

В Екатеринбурге жертва «черных похоронщиков» вышла на пикет прямо напротив их штаб-квартиры – ООО «Ритуал Хэлп» на улице Белореченской, 10.

Как передает корреспондент NDNews.ru, женщина пришла с плакатом под окна компании. Ольга Хорькова утверждает, что столкнулась в этой организации с аферистами. «Когда отец умер, мама обратилась в скорую помощь. Как только она положила трубку, ей перезвонили якобы из полиции, сказали, что сейчас подъедет работник морга Владислав и кроме него мама ни с кем не должна разговаривать, – сообщила сегодня Ольга Хорькова. – Владислав приехал, показал удостоверение с гербом Екатеринбурга и печатью «Комбината спецобслуживания», но заставил маму, находящуюся в стрессовом состоянии, подписать договор с ООО «Ритуал Хелп». Потом он взял аванс – 5,5 тыс. рублей за доставку тела в морг, забрал папин паспорт, а после вызвал полицию. Уходя, Владислав забыл в квартире свое удостоверение».

Ольга живет сейчас в Москве. Она прилетела в Екатеринбург на следующий день и, вовремя вмешавшись в ситуацию, выяснила, что пришедший к ее матери человек, был не тем, за кого он себя выдает. По телефону Владислав заявил, что самые простые похороны семье обойдутся в 70-80 тысяч рублей. В то время как ей удалось похоронить отца за 30 тысяч, воспользовавшись услугами другой фирмы. После этого Хорькова написала заявления в полицию, прокуратуру и минздрав области.

Только после этого ей вернули четыре тысячи рублей.

Напомним, что компания «Ритуал Хэлп» входит в клан так называемой группы «Дондики». Сейчас над членами клана идет суд. По делу проходят Максим Чайка, Денис Синяк, Александр Шишкин, Сергей Кадочников, Егор Аммосов, Виталий Объещиков. В зависимости от роли в инкриминируемых деяниях они обвиняются в первую очередь повреждении чужого имущества – речь идет о поджогах машин конкурентов их более десятка.

Ближайшее судебное заседание состоится 3 июля.

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Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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