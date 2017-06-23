Пятница, 23 июня 2017, 16:29 мск

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Нижнетуринцы жалуются полпреду и генпрокурору Чайке на ставленников Куйвашева (ДОКУМЕНТ)

Нижнетуринцы жалуются полпреду и генпрокурору Чайке на ставленников Куйвашева (ДОКУМЕНТ)

Жители Нижней Туры написали открытое письмо к врио губернатора Евгению Куйвашеву, полпреду президента Игорю Холманских и генпрокурору Юрию Чайке. Они заявляют о нарушении своих избирательных прав при проведении конкурса на замещение должности главы города и просят отменить его итоги.

Как передает корреспондент NDNews.ru, открытое письмо от горожан пришло в редакцию сегодня днем. В нем нижнетуринцы сообщают, что управляющий Северным управленческим округом Евгений Преин (назначенный, кстати, лично губернатором, – прим. ред.), не считаясь с мнением ни Общественной палаты города, ни совета промышленников и предпринимателей, ни избирателей, грубо навязал депутатам гордумы в качестве мэра своего протеже – Алексея Стасенка. Горожане пишут, что Преин, являясь председателем конкурсной комиссии, «прикрывался именем губернатора», очевидно, забыв о том, что в состав комиссии входили сразу три представителя администрации Евгения Куйвашева, которых, судя по всему, все устраивало.

Горожане пишут, что 9 июня конкурсная комиссия «по надуманным причинам» сняла всех кандидатов, которые составляли конкуренцию Стасенку, в том числе и.о. главы Сергея Мерзлякова, который лидировал по итогам первого тура. На следующий рабочий день, 13 июня, группа депутатов от «Единой России» выбрали новым главой протеже Преина. В обращении говорится, что с каждым из голосовавших депутатов предварительно проводились «соответствующие беседы». Жители уральской глубинки просят Куйвашева отменить результаты неправомерного, по их мнению, конкурса и позволить им провести новый осенью – после избрания нового состава городской думы. «Мы готовы лучше еще два месяца потерпеть без главы, чем потом пять лет расхлебывать действия Преина и его протеже», – резюмируют нижнетуринцы.

Напомним, Нижняя Тура была обезглавлена еще осенью прошлого года. В конце ноября с официальной формулировкой «по собственному желанию». Она заявила, что это решение приняла самостоятельно, по семейным обстоятельствам.

Добавим также, что Евгений Преин стал управляющим СУО только в декабре 2016 года. До этого он четыре года занимал должность главы администрации Серовского городского округа и прославился тем, что позапрошлой зимой прокуратура оштрафовала его на 100 тысяч рублей. Ведомство установило, что Преин длительное время , в том числе по искам прокуратуры о предоставлении гражданам, подлежащим переселению из ветхого и аварийного жилья, квартир во внеочередном порядке.

Новый День: Нижнетуринцы жалуются полпреду и генпрокурору Чайке на ставленников Куйвашева (ДОКУМЕНТ)
Новый День: Нижнетуринцы жалуются полпреду и генпрокурору Чайке на ставленников Куйвашева (ДОКУМЕНТ)

Нижняя Тура, Служба информации РИА «Новый День»

Нижняя Тура. Другие новости 23.06.17

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