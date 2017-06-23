Разборка в стиле 90-х: в семейном кафе восемь крепких парней избили посетителей (ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга в кафе восемь мужчин избили посетителей. Разборка напоминает стиль 90-х: за столиком отдыхала компания вполне заурядных молодых людей, к ним подошли парни с короткими стрижками и без лишних разговоров начали запинывать.

ЧП случилось накануне в кафе «Магик-пицца» на улице Луначарского, сегодня видеозапись появилась в сообществе «Типичный Екатеринбург». Судя по видео, в кафе отдыхали пятеро мужчин, туда же зашли восемь молодых людей, один из них – крепкий мужчина в спортивной куртке – что-то сказал сидевшему за столиком парню, после чего на этого молодого человека накинулись двое с кулаками. После началась массовая драка, точнее, избиение тех, кто был за столиком. В конце концов, почти всем жертвам удалось убежать, какое-то время на полу кафе лежал один из пострадавших, его еще «попинали», после чего и он встал и ушел, оставив лужу крови на полу.

Добавим, поразительна реакция девушек, сидевших за соседним столиком, – во время драки они встали, о чем-то поговорили, а когда мужчины разошлись, сели за свой столик и продолжили обедать.

В полиции же отметили, что с пострадавшими они уже побеседовали – заявление никто не написал. «22 июня в отдел полиции номер 11 поступило сообщение о конфликте в помещении кафе по адресу Луначарского, 31. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Находившиеся в кафе граждане были опрошены. Однако от подачи заявлений они отказались, пояснив, что претензий ни к кому не имеют. Серьёзных телесных повреждений никто из участников инцидента не получил. По данному факту продолжается проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», – прокомментировали в пресс-группе УМВД.

Жители Екатеринбурга оказались шокированы произошедшим. По словам завсегдатаев пиццерии, это весьма спокойное семейное заведение, здесь часто отдыхают родители с детьми. Никаких потасовок здесь раньше не было, парни, как будто появившиеся из 90-х, в это место захаживают крайне редко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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