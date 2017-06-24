В Невьянске обитатели аварийного барака устроят голодовку перед мэрией

Жительница поселка Ударный Светлана Букова готова в понедельник объявить голодовку, чтобы добиться расселения из аварийного барака. Год назад Невьянский городской суд обязал местную администрацию предоставить женщине новое жилье, но из-за бюрократических проволочек решение до сих пор не исполнено.

Сейчас семья Буковых проживает в двухэтажном доме, который буквально разваливается. Прогнивший потолок поддерживают опоры, установленные жильцами самостоятельно, по стенам расходятся трещины. Несколько соседей из других квартир давно выехали, так как жить в таком здании опасно. Но Светлане и ее мужу деваться некуда – несколько лет назад они как малоимущие получили квартиру в этом доме. Два года назад с большим трудом жильцам удалось признать барак аварийным.

Затем в интересах Светланы Буковой прокуратура подала судебный иск. Cуд предписал администрации Невьянска предоставить Буковым новое жилье, но решение не исполняется вот уже год. По словам общественника Николая Харченко, представляющего интересы Буковой, городская прокуратура и служба судебных приставов все это время перекладывают ответственность друг на друга.

Отчаявшись, женщина решила устроить одиночный пикет перед администрацией Невьянска и объявить голодовку. Как рассказал NDNews.ru Николай Харченко, акция начнется 26 июня в 13.00. О своем решении Светлана заранее известила городские власти и полицию. Женщина готова голодать, пока администрация не предоставит ей жилье или денежную компенсацию. Ее муж и другие обитатели барака будут поддерживать пикет морально, и готовы подменить женщину на «посту» у мэрии, если она почувствует себя плохо.

Невьянск, Валентина Ярославцева

Невьянск. Другие новости 24.06.17

Екатеринбург пел и танцевал до утра: Ural Music Night посетили тысячи людей (ФОТО). / Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО). / Ройзман сдал документы на выдвижение в губернаторы восьмым. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»