Суббота, 24 июня 2017, 15:05 мск

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Билет на выпускной УрФУ дают только «в подарок за пожертвование» 1500 рублей

Билет на выпускной УрФУ дают только «в подарок за пожертвование» 1500 рублей

Сегодня выпускники УрФУ отмечают выпускной. На вручение дипломов попасть может каждый, а вот за вход на вечеринку с группой «Градусы» в «Экспо» придется заплатить 1500 рублей. Причем официально мероприятие бесплатное, деньги берут со студентов в качестве «пожертвования в эндаумент-фонд».

Торжественная церемония вручения дипломов начнется в университете в 17:00. Естественно, на официальную часть праздника все студенты попадают бесплатно. Дальше в программе – вечеринка в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с участием группы «Градусы». И вот туда могут пройти только избранные. «У нас один студент проводил свое расследование. Формально мероприятие заявлено как бесплатное. Но если не заплатишь 1500 рублей, на вечеринку не пройдешь», – рассказали выпускники.

Впрочем, как говорят выпускники УрФУ прошлых лет, вечеринки после выпускного всегда были платными. Только раньше каждый поток выбирал сам место проведения, а сейчас студентов зовут на общую вечеринку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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