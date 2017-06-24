Билет на выпускной УрФУ дают только «в подарок за пожертвование» 1500 рублей

Сегодня выпускники УрФУ отмечают выпускной. На вручение дипломов попасть может каждый, а вот за вход на вечеринку с группой «Градусы» в «Экспо» придется заплатить 1500 рублей. Причем официально мероприятие бесплатное, деньги берут со студентов в качестве «пожертвования в эндаумент-фонд».

Торжественная церемония вручения дипломов начнется в университете в 17:00. Естественно, на официальную часть праздника все студенты попадают бесплатно. Дальше в программе – вечеринка в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с участием группы «Градусы». И вот туда могут пройти только избранные. «У нас один студент проводил свое расследование. Формально мероприятие заявлено как бесплатное. Но если не заплатишь 1500 рублей, на вечеринку не пройдешь», – рассказали выпускники.

Впрочем, как говорят выпускники УрФУ прошлых лет, вечеринки после выпускного всегда были платными. Только раньше каждый поток выбирал сам место проведения, а сейчас студентов зовут на общую вечеринку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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