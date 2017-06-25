В Екатеринбурге Saab сбил велосипедиста, ехавшего на красный свет (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной автомобиль Saab сбил велосипедиста, который выехал на пешеходный переход на красный свет. 25-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

«Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня напротив дома № 51 по улице Серафимы Дерябиной. По предварительным данным, водитель автомашины «Сааб» при движении по улице Серафимы Дерябиной в сторону Объездной автодороги допустил наезд на велосипедиста, который ехал по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора. 25-летний велосипедист доставлен в 23 горбольницу. Медики лечебного учреждения диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом челюсти», – сообщает ОГИБДД по Екатеринбургу.

Обстоятельства данного происшествия будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Добавим, что согласно действующим ПДД, пешеходный переход – это участок проезжей части, который предназначен для движения пешеходов, в связи с чем велосипедисты при переходе по пешеходному переходу должны спешиться и вести велосипед рядом.

ФОТО: ОГИБДД по Екатеринбургу

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.06.17

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