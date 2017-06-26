В Екатеринбурге двое грабителей обчистили частный дом и «вырубили» пенсионерку электрошокером

Сотрудники екатеринбургской полиции задержали двух мужчин, которые обчистили частный дом, напав на хозяйку-пенсионерку с электрошокером. Женщина вернулась в свое жилище в тот момент, когда грабители выходили из него.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Свердловской области, преступление было совершено на улице Тагильской. Двое мужчин забрались в частный дом и стали выносить из него компьютерную технику, ценности и деньги. Буквально на пороге они столкнулись с 85-летней владелицей жилища. «На свою беду пенсионерка вернулась домой как раз в тот момент, когда похитители выходили на улицу с украденным имуществом. Несмотря на почтенный возраст женщины, один из подельников достал электрошокер и, приставив его к шее жертвы, нажал кнопку. Нейтрализовав потерпевшую, похитители скрылись. Злоумышленникам удалось унести с собой имущество и деньги на сумму более 60 тысяч рублей», – отмечают в ведомстве.

К счастью, серьезных травм и повреждений пенсионерка не получила и смогла сообщить прибывшим на место происшествия полицейским приметы нападавших. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей Свердловской области 1987 и 1973 годов рождения. Оба недавно освободились из мест лишения свободы, где отбывали наказание за аналогичные преступления. Задержанные не стали отрицать свою причастность к преступлению и признались, что похищенное сдали в один из ломбардов. Что примечательно, в залог вместе с украденным имуществом отправился и пресловутый электрошокер. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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