У Центрального стадиона закрыли на реконструкцию еще одну улицу

В Екатеринбурге продолжается ремонт и реконструкция дорог у Центрального стадиона. С сегодняшнего дня до середины следующего месяца закрыта улица Пирогова.

Улица Пирогова закрыта на участке от дома №28а до улицы Крауля до 15 июля. Несмотря на то, что сегодня в городе в целом дороги практически свободны, близ этого участка все равно копится пробка.

В ближайшие дни по распоряжению администрации Екатеринбурга около Центрального стадиона должны закрыть еще три участка дорог. С 30 июня по 15 июля закрывается проезд по улице Мельникова от Крауля до Репина. В полночь 8 июля закроют движение по улицам Посадской (от Гурзуфской до Репина) и по улице Репина от дома № 48г до дома № 22. Впрочем, в мэрии ранее обещали, что эти два участка откроются уже в 16:00 9 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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