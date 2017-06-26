МЧС снова обещает крупный град и ветер до 25 м/с (ФОТО)

МЧС вновь распространило штормовое предупреждение среди жителей Свердловской области. По информации спасателей, сегодня днем в регионе местами пройдет крупный град, ожидаются дожди и ветер до 25 м/с. В случае возникновения ЧП стоит обращаться на телефон «101».

Напомним, аналогичные СМС с предупреждением о непогоде свердловчане получили и накануне утром. Сегодня штормовое предупреждение было продлено еще на день.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности:

– во избежание получения травм порывы ветра необходимо переждать в помещении. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

– держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и металлических конструкций. Не стойте под балконами. Ни в коем случае не нужно пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями;

– не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте;

– в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку;

– при перепадах напряжения в электрической сети квартиры обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по единому телефону пожарно-спасательной службы «101».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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