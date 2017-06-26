Диму Пескова готовят к выписке из больницы

Диму Пескова, который четыре дня провел в лесу, собираются выписывать из больницы.

«Дима Песков продолжает лечение в детском инфекционном отделении №4 ГКБ 40. Врачи планируют выписку маленького пациента», – сообщил NDNews.ru пресс-секретарь облминздрава Константин Шестаков. Мальчик еще с конца прошлой недели шел на поправку, самостоятельно ел, пить начал еще раньше.

Напомним, 10 июня Дима потерялся во время пикника с родителями на Рефтинском водохранилище. Сотни волонтеров, спасателей и полицейских искали ребенка более 4 дней. Когда мальчика обнаружили, он был в сознании, но его состояние было крайне тяжелым, он был обезвожен, его искусали комары и клещи. Как позднее пояснили доктора, мальчик ел траву и пил воду из болот, а также был тепло одет. Это и помогло ему выжить одному в лесу. Уже после того, как ребенка начали лечить, выяснилось, что еще до «путешествия» по лесу он подхватил ветрянку, мальчика перевели в инфекционное отделение. Клещи, которых сняли с ребенка, оказались не инфицированы энцефалитом. Никаких повреждений внутренних органов у ребенка не диагностировали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.06.17

В Екатеринбург прибыл праправнук Александра III. / МЧС снова обещает крупный град и ветер до 25 м/с (ФОТО). / У Центрального стадиона закрыли на реконструкцию еще одну улицу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»