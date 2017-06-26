На Урале на 9 лет осужден охранник, ограбивший ювелирный магазин, в котором работал

В Качканаре осужден мужчина, ограбивший ювелирный магазин, в котором работал. Общая сумма похищенных украшений и денег составила более 9 млн рублей.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, на скамье подсудимых оказался Иван Костров. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). 30 августа 2016 года мужчина, работая охранником в магазине «Алмаз» в Качканаре, в конце рабочего дня воспользовался тем, что в торговой точке осталась одна заведующая. Он избил женщину, применил служебный электрошокер, связал ее руки и ноги скотчем, а затем сложил в свою сумку деньги и большое количество ювелирных изделий из сейфа и витрины магазина. После этого злоумышленник скрылся. Общая сумма похищенных ювелирных изделий и денежных средств составила более 9 млн. рублей.

«Уже 1 сентября 2016 года подсудимый был задержан сотрудниками полиции в Екатеринбурге. Часть похищенных ювелирных изделий и денег была обнаружена и изъята. Суд приговорил Ивана Кострова к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и обязал Кострова выплатить потерпевшей стороне ущерб на общую сумму более 5 млн. рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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