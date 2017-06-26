В Екатеринбурге открывается Венский фестиваль, покажут лучшие оперы, балеты и концерты U2, LP и Jamiroquai

Сегодня вечером в Екатеринбурге открывается Венский фестиваль музыкальных фильмов. До 15 июля гости увидят 18 лучших балетов, опер и концертов мировых звезд в качественной записи на большом экране. Откроется фестиваль живым концертом группы Philharmonix, состоящей из музыкантов Венского оркестра, а закроется – DJ-сетом по Моцарту и Штраусу.

Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в Екатеринбурге уже восьмой раз. Лучшие оперы и балеты театров со всего мира можно будет увидеть на большом экране, который установлен возле главного корпуса УрФУ на улице Мира.

Откроется фестиваль сегодня в 20:00 концертом группы из Австрии Philharmonix. Семь музыкантов – в состав коллектива входят участники Венского и Берлинского филармонических оркестров – исполнят самую жизнерадостную музыку. А на закрытии фестиваля 15 июля три диджея представят произведения Моцарта, Штрауса и Листа в современной обработке.

До 15 июля гости Венского фестиваля смогут увидеть на большом экране 18 балетов, опер и концертов в записи с хорошим качеством и звуком. Так, будут показаны балеты «Жизель», «Золотой век», «Спящая красавица», «Маата Хари». Поклонник оперы услышат «Мадам Баттерфляй», «Орфей». Также в этом году много концертов: 30 июня – концерт Эрика Клэптона; 4 июля – концерт скрипачей Дэниэла Хоупа и Йегуди Менухина; 7 июля – концерт LP и Jamiroquai; 8 июля – концерт Анрдеа Бочелли; 13 июля – концерт U2.

Добавим, что организаторы ожидают на фестивале по 4,5 тысячи людей ежедневно (в прошлом году фестиваль посетило более 50 тысяч зрителей). Для них по традиции будут установлены закрытые трибуны и стулья под открытым небом. Также можно будет посидеть на травке перед УрФУ. Будет работать фуд-корт с венскими блюдами.

Всю программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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