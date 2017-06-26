Валентин Гафт отменил творческий вечер в Ельцин-центре из-за болезни

В екатеринбургском Ельцин-центре отменили мероприятие с участием народного артиста России Валентина Гафта. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщается на сайте учреждения.

«Творческий вечер Валентина Гафта отменен по состоянию здоровья артиста», – говорится в заметке. Планировалось, что встреча с артистом пройдет в рамках киноклуба 27 июня. Гафт должен был прочесть стихи, эпиграммы, показать фрагменты из фильмов и ответить на вопросы. «Зрители, которые купили билет онлайн на Timepad, получат возврат автоматически. Зрителям, которые приобрели билет в наших кассах, необходимо подойти в Ельцин-центр и сдать его», – добавляют в Ельцин-центре. Не исключается, что творческий вечер состоится ближе к осени.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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