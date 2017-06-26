Облсуд назначил дату пересмотра приговора маньяку-силовику, который приносил в жертву людей

Свердловский областной суд пересмотрит дело 39-летнего бывшего сотрудника ППС Арсена Байрамбекова, приговоренного к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за ритуальные убийства в окрестностях Ганиной Ямы, 18 июля. В этот день будут рассмотрены все поступившие на вердикт апелляции. Об этом NDNews.ru сообщили в аппарате судебной инстанции, добавив, что вести процесс будет судья Ирина Русанова.

Напомним, приговор в отношении маньяка 10 марта вынес Верхнепышминский городской суд. Мужчину обязали также выплатить родственникам жертв 1 миллион 700 тысяч рублей. Иски о компенсации расходов на погребение были оставлены без рассмотрения.

Родственники потерпевших сочли приговор мягким – они настаивали на пожизненном заключении, а потому обжаловали приговор. Подал прошение на пересмотр вердикта и сам осужденный – он считает свое наказание чрезмерно жестоким. В общей сложности на приговор городского суда, как ранее сообщали служители Фемиды, поступило пять апелляционных жалоб.

Всего за подсудимым насчитали шесть убийств. Два из них были заказными, они совершены в Екатеринбурге. Жертвами экс-полицейского стали коммерсанты. Затем мужчина увлекся оккультизмом, использовал мясо, купленное в магазинах, затем – животных, но в итоге добрался до людей. Для ритуальных убийств он оборудовал некое подобие языческого капища, выложив круг из камней, в районе храмового комплекса на Ганиной яме. Байрамбеков разводил костры, читал молитвы, перерезал горло своим жертвам и потом сливал с них кровь, окропляя ею территорию капища. Несмотря на характер преступлений, экспертизы установили, что мужчина вменяем.

Следственный эксперимент

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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