«Уральские авиалинии» объявили сезонные скидки на полеты в ОАЭ

В разгар летних отпусков авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает для екатеринбуржцев специальную акцию на полеты в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе авиаперевозчика, с сегодняшнего дня и по 16 июля стоимость билета Екатеринбург – Дубай – Екатеринбург составит от 18500 рублей в обе стороны, включая все сборы, ручную кладь до 5 килограмм и одно место багажа на 23 килограмма. Специальный тариф действует на вылеты с 23 июня по 31 августа.

Дубай давно стал излюбленным местом для туристов, которым не хватает жаркого солнца. Здесь можно отдохнуть на пляжах Персидского залива, полюбоваться завораживающей архитектурой и знаменитыми небоскребами, а также побывать на настоящем горнолыжном курорте в торговом центре Ski Dubai.

Регулярные рейсы из Екатеринбурга в Дубай «Уральские авиалинии» выполняют по вторникам. Билеты по акции можно приобрести через сайт авиакомпании, по звонку в колл-центр или в авиакассах. Количество мест по специальному тарифу ограничено, предупредили в пресс-службе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.17

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