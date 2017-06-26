В Литературном квартале почти месяц будет идти Open Air Fest (программа)

Завтра в Литературном квартале начнется летний фестиваль музыки под открытым небом Open Air Fest. До 20 июля на сцене будет звучать музыка абсолютно разных жанров – от классики до джаза и рок-н-ролла. Откроет фестиваль зажигательное и яркое шоу барабанщиков «Чувство ритма».

Екатеринбургский городской дом музыки завтра начинает очередной Open Air Fest, который пройдет в Литературном со старинными особняками в стиле ХIХ века, сообщили организаторы. На летней эстраде до 20 июля выступят музыканты, которые играют в самых разных жанрах. Все концерты пройдут на сцене, получившей название «акустическая ракушка» за свою необычную форму и уникальное свойство акустики. Благодаря этому свойству на фестивале можно обойтись минимумом усиливающей аппаратуры и наслаждаться естественным звучанием.

На открытии, во вторник, 27 июня, в 19:00 фестиваль откроет шоу барабанщиков «Чувство ритма». Группа владеет самой большой на Урале коллекцией мелодических ударных инструментов (их более 200) разной формы и звука, в числе которых электронная и акустическая маримба, вибрафон, ксилофон, Steel Pan (Steel Drum) и многое другое.

Программа фестиваля:

29 июня в 19:00 – ансамбль средневековой музыки Flos Florum (ранняя европейская музыка на аутентичных инструментах, воссозданных вручную по древним чертежам);

4 июля в 19:00 – квартет Gonzalo Bergara (США), вечер в стиле «джаз-мануш»;

6 июля в 11:00 – мультиХит от хора «Доместик» для детей;

6 июля в 19:00 – кинохиты от хора «Доместик»;

11 июля в 19:00 – биг-бэнд Виталия Владимирова (импровизации на джазовые и этнические темы);

13 июля в 19:00 – камерный оркестр В-А-С-Н, программа «Солисты и оркестр»;

20 июля в 19:00 – DJ WIDE & камерный оркестр В-А-С-Н. Уникальная программа в честь закрытия фестиваля. Версии знаменитых опусов Depeche Mode, Massive Attack, DJ Krush, DJ Vadim для струнного оркестра, скретчей и ударных.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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