В Тавде вынесен приговор охотнику за чужими иконами

В Тавде по материалам полиции вынесен обвинительный приговор 30-летнему охотнику за чужими иконами.

Как сообщил сегодня NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина обвинялся в краже икон «Спас Вседержитель» и «Святой Симеон Верхотурский» из квартиры дома по улице 9 Января в Тавде в марте этого года.

Икона «Святой Симеон Верхотурский»

«С заявлением в органы внутренних дел обратилась женщина 1949 года рождения, которая просила найти злоумышленника, похитившего святые образа из жилища ее сына. Иконы достались ей по наследству. Провести проверку и установить личность охотника за чужими иконами поручили службе участковых уполномоченных. Вскоре вор был найден. Мужчина сознался в содеянном и добровольно вернул похищенное владельцам и даже принес личные извинения потерпевшей. Искусствоведческая экспертиза оценила одну икону в 30 тысяч рублей, вторую в – 2 тысячи. Особой исторической, художественной, научной или культурной ценности, в соответствии с официальным заключением, они не имеют», – отметил собеседник агентства.

Икона «Спас Вседержитель»

В отношении похитителя полицией было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). На судебном процессе обвиняемый полностью признал свою вину. Учитывая это обстоятельство, суд счел возможным не отправлять его в учреждение пенитенциарной системы. На первый раз ему вынесли приговор, по которому он обязан отработать в доход государства 300 часов.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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