Наркотики в коробке передач и покрышках – таможенники показали, где прячут «товар» контрабандисты (ВИДЕО)

В Международный день борьбы с наркотиками сотрудники Уральской оперативной таможни рассказали NDNews.ru об основных каналах и способах поставки запрещенных веществ в регион.

Если пять лет назад чаще всего наркотики через границу везли так называемые глотатели, сегодня на первое место вышли почтовые отправления. Например, в 2016 году из писем и посылок изъято 16 килограммов «синтетики» и почти 5 килограммов марихуаны.

На втором месте у современных контрабандистов – «закладки» в автомобилях. В отличие от международной посылки, тайник в машине позволяет наркокурьерам провозить крупные партии. В практике Юлии Ребуш, заместителя начальника кинологической службы Уральской оперативной таможни, есть задержание партии в 25 килограммов, спрятанной в подкрылках микроавтобуса. Ее коллеги ранее находили 10 килограммов гашиша в заднем бампере ВАЗ 2010

«Чаще всего большие объемы запрещенных веществ размещают в колесах, в бензобаках, заполняют полости в обшивке салона. Изобретательность наркокурьеров не знает границ. Из удивительного – как-то вскрыли коробку передач, изнутри выложенную пакетами с наркотическими средствами. И машина при этом была на ходу», – рассказала NDNews.ru кинолог.

В прошлом году таможенными органами изъято более 4 килограммов героина, ввезенного из Казахстана в легковом автомобиле, в этом году – более 4 килограммов марихуаны.

Из года в год контрабандисты совершенствуют способы сокрытия тайников. От собак «товар» защищают, ароматизируя автомобили и места закладок перцем, уксусом, табаком. С хорошо обученными служебными собаками эти методы не работают, утверждают таможенники.

Специально для съемочной группы NDNews.ru таможенники заложили в служебный автомобиль две партии специального вещества, имеющего запах, идентичный с наркотическим, и продемонстрировали, как проходит досмотр автотранспорта кинологической службой. Видео смотрите на канале NDNews.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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