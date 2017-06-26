Под Нижними Сергами спасатели и полиция ищут пропавших бабушку с внуком

Сотрудники МЧС, полиции и спасатели службы спасения Свердловской области ищут бабушку с внуком, потерявшихся в Нижнесергинском муниципальном районе.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, поисковая операция ведется в районе деревни Отевка, откуда последний раз выходили на связь с родственниками потерявшиеся. В поисках задействованы сотрудники 273-й пожарно-спасательной части, службы спасения региона и полиции с кинологическими расчетами.

«В район поисковой операции из Екатеринбурга выдвинулись сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в том числе кинологи с собаками. Информация о потерявшихся передана представителям добровольного поискового отряда «Лиза Алерт», – говорят в ведомстве. – Всего в поисковой операции задействованы 47 человек, 9 единиц техники. Ситуация с поиском бабушки и мальчика находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Свердловской области».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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