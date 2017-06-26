Мошенники запугивают театры штрафами за нарушение закона о персональных данных (СКРИН)

В Интернете активизировались мошенники, предлагающие театрам разработать «систему защиты персональных данных», ссылаясь на изменения ФЗ-152. В противном случае творческим коллективам якобы грозят штрафы до 300 тысяч рублей от Роскомнадзора и Госинспекции труда. Письмо с такими «предписаниями» в адрес «Центра современной драматургии» сегодня получил уральский драматург Николай Коляда, о чем он сам написал в Фейсбуке.

В письме от имени организации «Россертификация» сообщается, что ЦСД не включен в реестр операторов обработки персональных данных и поэтому «не может законно продолжать свою деятельность». Фирма настойчиво предлагает свои услуги по разработке документации по «льготной федеральной программе», чтобы «не затягивать до штрафов при получении уведомления от Роскомнадзора в 2017 году».

Стоит отметить, что никакой федеральной программы по защите персональных данных не существует, а предписания о соблюдении ФЗ могут поступать только от должностных сотрудников Роскомнадзора, но не от сторонних организаций.

В комментариях к посту Николая Коляды другие театральные деятели рассказали о получении схожих писем. «К нам такое приходило, и мы выяснили официально, что это не Роскомнадзор, а мошенники», – сообщила директор московского Театра.doc Елена Гремина.

«Это развод и об этом даже был селектор в департаменте культуры. Еще и не такие предложения рассылают», – добавил режиссер Сергей Лепский.

Напомним, с 1 июля в России вступают в силу поправки в КоАП, согласно которым многократно увеличиваются штрафы за нарушение закона «О персональных данных». Однако, новации в первую очередь коснутся бизнесменов, чиновников, владельцев интернет-сайтов и журналистов, то есть тех, чья работа непосредственно связана с обработкой персональных данных.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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