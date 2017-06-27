Скандал в крупнейшем вузе Урала: преподаватель подозревается во взяточничестве

Студенты Уральского федерального университета сообщили о преподавателе-взяточнике. Историк требует от каждого по 3000 рублей за допуск к зачету, либо выучить наизусть учебник. Управление безопасности вуза провело проверку, но факты взятки пока не подтвердились. В университете ждут сотрудничества от студентов, обещая не исключать из вуза.

Как рассказали NDNews.ru студенты УрФУ, в вузе были выявлены факты дачи взяток и поднялся настоящий скандал. Деньги со студентов требовал якобы преподаватель истории С. Р-в.

«Зачеты у нас компьютеризированы, там от преподавателя ничего не зависит. Поэтому Р-в придумал брать деньги за допуск к зачету. Чтобы его получить, нужно либо выучить наизусть учебник, написанный Р-вым, либо принести ему деньги. По опыту нескольких групп можно сказать, что честно допуск получают единицы, это почти невозможно, – рассказали NDNews.ru студенты. – Поэтому подавляющее большинство несет Р-ву деньги – 3000 рублей с человека, в каждой группе примерно по 25 человек. Причем действует такая схема точно не первый год».

По словам студентов, дача взятки происходила так: Р-в объявлял контрольную работу, выдавал двойные листы, нужно было между листами положить деньги.

«Хотя в последнее время он уже и в коридоре в конвертах брал, – добавляют источники NDNews.ru. – Может, поэтому и попался. Говорят, кто-то на кафедре узнал и сообщил руководству вуза. Началась проверка, было несколько собраний со старостами групп. Им сказали, что студентов, которые давали взятки, отчислят. Многие сейчас напуганы, что могут вылететь с учебы».

В УрФУ подтвердили, что сообщения о даче взяток Р-ву поступали, но подтвердить факты пока не удалось.

«В адрес администрации университета поступало два анонимных сообщения по теме, обозначенной вами. В результате проверки управления безопасности подтвердить эту информацию не удалось. Ранее мы не получали обращений в отношении Р-ва , – сообщили в пресс-службе вуза в ответ на запрос NDNews.ru. – В случае, если вина преподавателя в получении взятки будет доказана в суде, он будет нести уголовную ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 290 «Дача взятки» и ч. 1 ст. 292 «Служебный подлог» УК РФ. В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ, «лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело».

Что касается судьбы студентов, которые несли деньги преподавателю по истории, то их обещали не отчислять. Но историю придется пересдать.

«Студент, давший взятку, сможет продолжить обучение и мы надеемся на его помощь. При этом незаконно полученная аттестация будет аннулирована, а ему предоставлена возможность пересдать экзамен или зачет», – прокомментировали в УрФУ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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