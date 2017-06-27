Парковку на площади 1905 года закрыли до вечера

Сегодня на площади 1905 года закрыли парковку автомобилей. Здесь пройдет торжественная церемония вручения школьных автобусов. Площадка откроется после 17:00.

Администрация Екатеринбурга предупреждает водителей о закрытии парковки на площади 1905 года в связи с проведением мероприятия. «27 июня в 12:00 на этой площадке состоится торжественная церемония вручения новых школьных автобусов. Ключи от 45 автобусов отправятся в 24 муниципалитета региона: машины будут доставлять детей в общеобразовательные учреждения», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В связи с проведением церемонии стоянка автотранспорта на площади 1905 года будет ограничена до 17:00 27 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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