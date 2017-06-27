Вторник, 27 июня 2017, 08:24 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

Парковку на площади 1905 года закрыли до вечера

Парковку на площади 1905 года закрыли до вечера

Сегодня на площади 1905 года закрыли парковку автомобилей. Здесь пройдет торжественная церемония вручения школьных автобусов. Площадка откроется после 17:00.

Администрация Екатеринбурга предупреждает водителей о закрытии парковки на площади 1905 года в связи с проведением мероприятия. «27 июня в 12:00 на этой площадке состоится торжественная церемония вручения новых школьных автобусов. Ключи от 45 автобусов отправятся в 24 муниципалитета региона: машины будут доставлять детей в общеобразовательные учреждения», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В связи с проведением церемонии стоянка автотранспорта на площади 1905 года будет ограничена до 17:00 27 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Скандал в крупнейшем вузе Урала: преподаватель подозревается во взяточничестве. / Philharmonix трижды вызывали на бис на открытии Венского фестиваля в Екатеринбурге (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Анонсы событий /

27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

Скандал в крупнейшем вузе Урала: преподаватель подозревается во взяточничестве

Philharmonix трижды вызывали на бис на открытии Венского фестиваля в Екатеринбурге (ФОТО)

Слухи /

Вместо Носова – актер! – Самые крутые слухи недели

Мошенники запугивают театры штрафами за нарушение закона о персональных данных (СКРИН)

Жительница Невьянска объявила голодовку и поселилась в машине – ее отказываются переселять из аварийного жилья (ВИДЕО, ФОТО)
Все новости