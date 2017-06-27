Рыжики, косуля, фетакса – найдены самые популярные продукты уральской кухни

Аналитики «Яндекса» изучили самые популярные вопросы пользователей, которые задают поисковику, и составили два топ-10. Первый посвящен самым распространенным продуктам уральской кухни, второй – самым популярным блюдам, рецепты которых в интернете чаще всего ищут жители Свердловской области.

Так, топ-10 продуктов выглядит следующим образом: рыжики, косуля, фетакса, сунели, тархун, дуриан, басмати, сервелат, чебак, красноголовики. Топ-10 блюд: манник, хреновина, блины, пельмени, салат «Грибная полянка», горошница, торт «Мальчик кучерявый», грибница, салат «Анкл Бенкс», шаньги.

«Единственные продукты из топ-10, характерные не только для Свердловской области, – рыжики и косуля. Про рыжики больше, чем в среднем, спрашивают также в Пермском крае, Поволжье, Вологодской области и еще ряде регионов, а про мясо косули – в Челябинской и Новосибирской областях. Торт «Кучерявый мальчик» вошел в десятку характерных блюд не только в Свердловской области, но и в Брянской и Челябинской. Разыскивая рецепт, люди используют разные варианты названия – «Ванька кучерявый», «Хлопчик кучерявый» и так далее», – рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

Парковку на площади 1905 года закрыли до вечера. / 27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Скандал в крупнейшем вузе Урала: преподаватель подозревается во взяточничестве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»