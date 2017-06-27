«Опять будем асфальт в снег укладывать»: депутаты увеличили дорожный фонд на 800 млн

Депутаты Свердловского заксобрания приняли в первом чтении изменения в областной бюджет, которыми и доходы, и расходы увеличиваются почти на 9 млрд рублей.

Одна из самых больших расходных статей – дорожный фонд, в него будет дополнительно направлено 798,3 млн рублей. При этом у депутатов нет полной уверенности, что эти средства будут освоены с пользой. Так, депутат Вячеслав Вегнер со ссылкой на источники в дорожной отрасли заявил, что корректировки в дорожный фонд имеет смысл принимать не позже апреля, в противном случае из-за конкурсных процедур на качество работ может повлиять сезонный фактор. «Опять будем асфальт в снег укладывать», – предостерёг он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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