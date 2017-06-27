Депутаты обвинили Свердловское правительство в финансировании «чёрных дыр»

В Свердловском заксобрании усомнились в целесообразности дальнейшего финансирования «Титановой долины» и продвижения Екатеринбурга как кандидата на проведение «Экспо-2025».

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, разговор об этом зашёл при обсуждении изменений в программу управления госимуществом. И.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских сообщил, что правительство намерено направить на строительство автопроездов и здания таможни в «Титановой долине» дополнительные 300 млн рублей. Резко против этого высказался «пенсионер» Евгений Зяблицев. «Мы уже который год деньги туда закапываем, доколе? Это самая большая чёрная дыра в свердловском бюджете. Когда уже можно ждать какой-то отдачи?" – поинтересовался депутат. НА что и.о. министра категорически заявил: «Другого выхода у нас нет, это необходимо».

Еще один спорный вопрос – удастся ли области «отбить» затраты на борьбу за «Экспо-2025», которую регион с большой долей вероятности проиграет. «Насчет отбить – риски есть. Но если не пытаться, то точно ничего не получится», – парировал Сосновских. На сегодняшний день на процедуры, связанные с «Экспо-2025», выделено уже 50 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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