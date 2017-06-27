Прославившийся трещинами купол заксо дал течь (ФОТО)

В здании Свердловского заксобрания снова неприятности из-за стеклянного купола. Конструкция, которая уже дважды давала трещину, теперь не выдержала испытания водой.

Непрекращающиеся дожди в Екатеринбурге подпортили имущество депутатов заксобрания. Как стало известно корреспонденту NDNews.ru, сегодня со стеклянного купола начала течь вода. «На полу под куполом образовалась лужа. Я немного постоял на этом месте – точно капает с крыши», – рассказал корреспонденту находящийся в заксо посетитель. Пока это место ничем не огорожено.

Напомним, в ноябре прошлого года купол пошел трещинами. Чтобы обезопасить посетителей, площадку в фойе на шестом этаже огородили ленточками и застелили пол. И это был не первый случай, когда в здании заксо находили дефекты. В 2013 году по стенам областного парламента поползли трещины. А в 2009 году сообщалось, что на этом же куполе появились трещины.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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