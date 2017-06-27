В Екатеринбурге приставы стали ловить должников на въезде в торговые центры

В Екатеринбурге судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД стали ловить должников на въездах в крупные торговые центры. Водителей останавливают и проверяют на наличие долгов. Последний рейд выявил нескольких должников, которые не уплатили каждый более 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, инспекторы ДПС и судебные приставы патрулировали улицы рядом с крупным торговым центром в Екатеринбурге. Всех въезжающих и выезжающих останавливали сотрудники ДПС. Сотрудники службы судебных приставов проверяли их по своим базам.

«За несколько часов работы были выявлены водители, имеющие особо крупные задолженности. Так, у женщины – индивидуального предпринимателя сумма долга составила более двух миллионов рублей. Следом за ней было выявлено два должника с долгами, превышающими 1,5 миллиона рублей. У другого неплательщика обнаружилось пять непогашенных задолженностей: не только по оплате штрафов за нарушения ПДД, но и по оплате налогов», – сообщили в пресс-службе. Всем пойманным должникам были выданы требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю по месту жительства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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