В Екатеринбурге в 2018 году откроют первый профессиональный аутлет-центр (ФОТО)

В Екатеринбурге в конце 2018 года откроется первый профессиональный аутлет-центр. Его начали строить внутри ЕКАДа, неподалеку от района Солнечный. 50% площадей уже зарезервированы крупнейшими марками.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало компании «Форум-групп» разрешение на строительство первого уральского аутлета. На основании документа строители приступили к работам по выемке котлована, на сегодня уже срезан первый земельный слой на месте будущего аутлет-центра.

«На текущий момент более 50% площадей аутлет-центра зарезервированы торговыми сетями. Среди желающих стать арендаторами площадей Уральского аутлета такие марки как Adidas, Henderson, Levi's, No One, Timberland, Trussardi, Kanzler и другие крупные игроки фешн-индустрии. Также предусмотрены места под размещение детской площадки и точек общепита как в формате кафе, так и фаст-фуд», – рассказали в пресс-службе застройщика.

Напомним, все товары в аутлет-центре продаются со скидкой 30-90% от цены в регулярных магазинах. При этом в отличие от дисконт-центров, которые уже знакомы Екатеринбургу, аутлет-магазины обязаны соблюдать полный размерный ряд, также они продают ряд товаров, специально отшитых для аутлет-торговли. Сам объект выполнен в едином стиле «аутлет-деревни» (outlet village) под крышей.

«Это новый формат для Урала. Аутлеты давно популярны в Европе, а в России такое направление только развивается, пока открыты четыре аутлет-центра: три в Москве и один в Санкт-Петербурге. Надо сказать, после переговоров с потенциальными арендаторами стало ясно, что Урал их очень интересует. И мы рассчитываем не только на покупателей из Екатеринбурга. Аутлет привлечет и жителей Челябинска, и Перми, и Тюмени», – отметил генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Открытие аутлет-центра намечено на конец 2018 года. Он расположится внутри ЕКАД (на пересечении ЕКАД и ул. Лучистая), рядом с новым жилым районом Солнечный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

Мэрия обещала учесть аргументы противников строительства храма-на-пруду (ДОКУМЕНТ). / «Их бы энергию да в мирное русло» – глава Качканарского ГОКа прокомментировал попытки политиков раскачать город слухами о сокращениях. / Танцующий медведь из уральской тайги нашел себе подругу (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»