Бабушкина поздравила Гаффнера с тем, что он депутат «несмотря и вопреки»

Забавную реплику произнесла сегодня председатель заксобрания Людмила Бабушкина, поздравляя с днем рождения недавних именинников.

Как передает корреспондент NDNews.ru, больше всего позабавили очевидцев ее слова, обращенные к Илье Гаффнеру: «Несмотря ни на что и вопреки всему вы – депутат. Поздравляю, Илья Владимирович!»

Напомним, в последние годы Илья Гаффнер то и дело попадал в различные неприятные ситуации. В 2015 году депутат оказался в центре сразу трёх скандалов. Сначала – неосторожно посоветовал россиянам меньше питаться в кризис, потом его сына застали за снятием колёс с чужой машины, и в довершение всего он стал фигурантом по делу о банкротстве.

Другие депутаты-именинники тоже удостоились от спикера персональных поздравлений. Молодому коммунисту Александру Ладыгину Бабушкина пожелала вырасти в самостоятельного политика, а «пенсионеру» Евгению Зяблицеву сообщила, что его «действительно все любят».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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