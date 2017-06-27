Обязательный взнос – 5-10 тысяч за ребенка: в лицее Екатеринбурга 10 лет обирали родителей

Прокуратура потребовала от екатеринбургского лицея №110 прекратить практику принудительного взыскания с родителей учащихся так называемых добровольных взносов. Более десяти лет законные представители воспитанников вынужденно платили крупные суммы в нарушение принципа добровольности.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Антикоррупционного комитета по Свердловской области, в организацию обратились сами родители, уставшие от поборов. Они рассказали, что с подачи руководства лицея №110 их заставляют вносить деньги в фонд. Одна из заявительниц уточнила, что на протяжении 10 лет была вынуждена выплачивать в качестве «добровольных взносов» за своего ребенка по 5-10 тысяч рублей.

Проведенная по факту жалобы проверка показала, что общественный фонд «110» был создан в 2005 году. Между ним и администрацией лицея был заключен договор о сотрудничестве, направленный на улучшение материально-технической базы учебного заведения.

На счету фонда аккумулируются деньги, поступающие, в том числе, за счет внесения родителями добровольных взносов и пожертвований. Однако в нарушение ст. 582 Гражданского кодекса РФ отсутствуют заявления граждан, свидетельствующие о добровольности внесения денежных средств, договоры между родителями и фондом не заключаются.

«В рамках изучения выписок по счету фонда установлено, что с родителей учащихся в основном взимается фиксированная сумма в размере 5 тысяч рублей, что также не соответствует принципу добровольности», – отмечают антикоррупционщики. По данным фактам в адрес директора фонда прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга внесла представление, которое в настоящее время рассмотрено и нарушения устранены.

«К сожалению, взимание с родителей школьников так называемых пожертвований в добровольно-принудительном порядке достаточно распространено. Такая практика существует во многих учреждениях – как дошкольных, так и в школах. Но каждый родитель должен знать свои права. Существует установленный законом порядок заключения договоров пожертвований, главной составляющей которых является принцип добровольности – ни один рубль не может быть взят с родителей по принуждению, – сообщил NDNews.ru председатель Антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонид Андреев. – Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи относится к формам принуждения и является нарушением ФЗ. Члены родительских комитетов, попечительских и прочих советов, действующих при образовательных учреждениях, вправе принимать решения о внесении каких-либо добровольных взносов только в отношении самих себя, а не за всех родителей обучающихся детей».

При этом учебные заведения сами обязаны делать ремонт в помещениях, покупать компьютеры, учебники и другую методическую литературу. Родители не обязаны финансировать школу, в которой учится их ребенок. Также запрещается брать с них деньги за дополнительные уроки. В противном случае нужно обращаться в надзорные ведомства.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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