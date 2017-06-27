Убийцу из Новой Ляли нашли по шнурку, оставленному на месте преступления

В Новой Ляле предъявлено обвинение 62-летнему ранее судимому местному жителю, который подозревается в убийстве собутыльника.

По версии следствия, вечером 8 июня обвиняемый у себя дома выпивал со своим знакомым 1956 г.р. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, на почве которого хозяин квартиры вооружился ножом и ударил оппонента в шею. Потерпевший скончался на месте происшествия. Убедившись, что знакомый не подает признаков жизни, мужчина спрятал тело своей жертвы у трубы теплотрассы во дворе своего дома. При этом тело он поместил в капроновые хозяйственные мешки, перевязав их веревкой и шнурком от своего ботинка.

Тело потерпевшего было обнаружено 19 июня горожанином, косившим траву. Личность убитого вскоре была установлена, потому что его уже начали разыскивать родственники. Следователи обратили внимание на то, что для перевязки мешков, в которые завернуто тело потерпевшего, использовался, в том числе, обувной шнурок. Сыщики предположили, что у данного шнурка может иметься пара, которая осталась у убийцы.

Когда в поле зрения следователей и оперативников попал 62-летний ранее судимый местный житель, с его согласия в его жилище был произведен осмотр. В прихожей были обнаружены ботинки, на одном из которых не имелось шнурка, схожего с тем, который был обнаружен на теле. В ходе последующих следственных действий мужчина сознался в совершении преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Новая Ляля, Служба информации РИА «Новый День»

Новая Ляля. Другие новости 27.06.17

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