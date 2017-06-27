Уральские чиновники скрывают от СМИ имена выпускников-медалистов

Свердловские журналисты не могут поздравить на своих страницах выпускников, закончивших школы с медалью: чиновники считают, что это будет нарушением закона о персональных данных.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом написала на своей странице в соцсети редактор газеты «Зареченская ярмарка» Татьяна Ладейщикова. «Получили отказ из управления образования назвать фамилии медалистов, в том числе награждённых губернатором. Началось», – сообщила она.

Под сообщением уже появляются ироничные комментарии в стиле: «Эта информация может травмировать ребенка, и он может забыть что учил». Другие пользователи отмечают, что публикация имен несовершеннолетних действительно противоречит законодательству.

Добавим, что с 1 июля вступает в силу федеральный закон, который еще больше осложнит работу журналистов. Изданиям позволят свободно публиковать только фамилию и должность героя материала, не вдаваясь в подробности о его прошлом, семейных связях, имущественном положении и так далее. К примеру, допускается упоминание имени и фамилии (без отчества) героя материала, а также его должность или место работы. Но описание где и как он живет, с кем общается – уже считается нарушением закона, даже если человек сам опубликовал эту информацию в социальных сетях. Или журналист может поступить наоборот: максимально подробно рассказать о жизни человека, но «обезличить» текст – изменить имя или «зашифровать» его инициалами. Как пояснила начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных управления Роскомнадзора по УрФО Анастасия Гоголева, главным критерием является объем опубликованных сведений о человеке. Если информация не способствует идентификации личности, ее можно свободно размещать в СМИ. По мнению экспертов, после вступления закона в силу журналистские расследования о коррупционных схемах и преступлениях должностных лиц рискуют умереть как жанр.

Свердловская область, Евгения Вирачева

Свердловская область. Другие новости 27.06.17

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