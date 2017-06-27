Успенский собор на ВИЗе восстановят за 200 млн рублей (ФОТО)

В конце июня 2017 года в Екатеринбурге начнутся масштабные работы по восстановлению одного из старейших храмов, выполненных в стиле классицизма, – Успенского собора на ВИЗе. По предварительным оценкам, общая стоимость проекта восстановления составит более 200 млн рублей, срок реализации – пять лет.

Как сообщили в Екатеринбургской епархии, в мае 2017 года РПЦ получила положительное заключение экспертизы на проект реконструкции Собора, а в июне – разрешение на строительство. В строительном сезоне-2017 Епархия планирует с «нуля» построить здание колокольни высотой 48 метров, укрепить фундамент и алтарную часть храма, восстановить металлические стяжки для укрепления сводов, закрыть тепловой контур храма к зиме для проведения реставрационных работ.

На первый строительный сезон церкви необходимо привлечь 60 миллионов рублей: финансирование осуществляет приход Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе за счет привлечения пожертвований. Партнеры проекта: строительное предприятие СМУ-30 (генеральный подрядчик) и архитектурно-реставрационное объединение «Ордер» (проектировщик рабочей документации, технический надзор за ведением строительства), «Рестрострой» (осуществление технического надзора на объекте).

Напомним, собор в честь Успения Пресвятой Богородицы возведен в 1838 году при Верх-Исетском заводе на месте деревянной церкви, заложенной еще в 1761 году. Архитектор – Михаил Малахов. В годы советской власти собор был закрыт, с 40-х годов прошлого века в нем действовал хлебозавод. В 1991 году решением областного министерства культуры здание собора признано объектом культурного наследия и памятником архитектуры. В июле 2009 года здание было передано в собственность Екатеринбургской епархии. В 2014 – 2015 годах в ходе масштабных восстановительных работ были демонтированы внутренние перекрытия и трехэтажные пристрои, не имеющие к собору отношения.

Фото с сайта Екатеринбургской епархии

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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