В Тагиле осужден контрабандист стратегически важных товаров

В Нижнем Тагиле осужден мужчина за контрабанду лесоматериалов в особо крупном размере.

Как сообщили NDNews.ru в Уральской транспортной прокуратуре, уголовное дело было возбуждено после проверки. Прокуроры установили, что ныне осужденное лицо незаконно переместило через таможенную границу ЕАЭС лесоматериалы хвойных пород стоимостью более 4 млн рублей, а также уклонилось от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере (свыше 7 миллионов рублей).

В результате 47-летнему уроженцу Узбекистана предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров») и п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей»).

Суд признал контрабандиста виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Нижний Тагил Июнь 27, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил Июнь 27. Другие новости 27.06.17

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