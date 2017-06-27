Вторник, 27 июня 2017, 14:35 мск

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Энергетики на три месяца перекроют улицу Фурманова

Энергетики на три месяца перекроют улицу Фурманова

Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Фурманова на участке от Серова до Московской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения, связанные с проведением работ по ремонту магистральной тепловой сети, пройдут с 11 июля по 7 октября. Специалисты направят движение транспорта по улице Большакова.

Сведения обо всех перекрытиях опубликованы на официального портала Екатеринбурга.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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