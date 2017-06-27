Энергетики на три месяца перекроют улицу Фурманова

Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Фурманова на участке от Серова до Московской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения, связанные с проведением работ по ремонту магистральной тепловой сети, пройдут с 11 июля по 7 октября. Специалисты направят движение транспорта по улице Большакова.

Сведения обо всех перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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