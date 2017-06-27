В Туринском районе нашли тело утонувшего 9-летнего мальчика

В Туринском районе Среднего Урала нашли тело утонувшего 9-летнего мальчика, поиски которого велись с 22 июня.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ребенок около села Благовещенское пошел купаться с другом на реке Сусадка, его захватило сильное течение, он не смог выплыть, хотя друг пытался его спасти. Водолазы в течение нескольких дней исследовали дно реки и берега, выставляли сети.

Ситуация усугублялась тем, что из-за обильных дождей сильно поднялся уровень воды. В итоге тело мальчика смогли найти только спустя пять дней после начала поисков. В службе спасения Свердловской области NDNews.ru сегодня сообщили, что труп обнаружили водолазы из спасательного центра Тавды недалеко от того места, где ребенок плавал.

Ранее в полиции уточняли, что семья мальчика благополучная, ни ребенок, ни родители на учете не состояли. В настоящее время Следственный комитет по факту трагедии продолжает проверку, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела ребенка. Хотя криминала следователи изначально не усматривали.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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