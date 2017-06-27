Силовики нашли в квартире девушки сумку с 2 кг наркотиков из интернет-магазина

Сотрудники полиции из управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области вместе с коллегами из Екатеринбурга и Верхней Пышмы ликвидировали небольшой склад интернет-магазина по торговле наркотиками.

Как сообщил сегодня NDNews.ru официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых, сыщики задержали ранее судимую по 228-й статье УК РФ Кристину 1985 года рождения. «В ее съемной квартире по проспекту Успенский в Верхней Пышме в ходе обыска полицейские обнаружили под кроватью большую спортивную сумку, внутри которой находилось несколько свертков с порошком белого цвета общей массой 2150,92 грамм. Как установили эксперты, веществом оказался синтетический наркотик. Подозреваемая, по данным оперуполномоченных, имеет отношение к деятельности интернет-магазина по торговле криминальным товаром», – отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, девушка отвечала за хранение и фасовку запрещенных веществ, которые в дальнейшем передавались мелкими партиями другим работникам магазина для последующей реализации. «В настоящее время гражданка содержится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 25 лет или пожизненное заключение», – подметил полковник Горелых.

Напомним, весной этого года в Екатеринбурге в ходе спецоперации была задержана 20-летняя девушка по имени Настя, торговавшая наркотиками, чтобы, по ее словам, уехать в Париж и работать там фотомоделью. Сотрудники полиции проверяли информацию о причастности девушки к организации «закладок». В комнате, которую снимала девушка в трехкомнатной квартире по улице Де Геннина были найдены четыре больших пакета с пакетиками поменьше. В них сыщики обнаружили наркотические вещества массой 72 грамма. Настя рассказала, что занималась этим уже около полутора месяцев. За это время она заработала всего 30 тыс. рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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