Дожди в Екатеринбурге: город в пробках, таксисты взвинтили цены

Жителям Екатеринбурга сегодня придется постараться, чтобы в вечерний час пик добраться до дома. Из-за дождя множатся пробки, таксисты взвинтили цены, а в некоторые районы машины просто не едут.

В Екатеринбурге сегодня все-таки прошла гроза, о которой МЧС предупреждали последние несколько дней. По традиции, ливневки с нагрузкой не справились, на некоторых участках автомобилям приходится скорее плыть, чем ехать. Несмотря на самое начало вечернего часа пик, в городе уже фиксируются 7-балльные пробки, хотя в период отпусков движение вечером обычно свободное.

Вместе с этим серьезно увеличили тарифы таксопарки. Так, маршрут, который накануне оценивался в 150 рублей, сегодня «Яндекс.Такси» и «Убер» оценили более чем в триста рублей. Причем «Яндекс.Такси» не готово вообще забирать пассажиров из особо пробочных районов, например, при попытке заказать автомобиль на ВИЗ, сервис сообщает, что свободных машин нет. Вероятно, спустя час нагрузка на городские магистрали еще вырастет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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