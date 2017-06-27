Пьяный водитель, уходя от погони, спровоцировал аварию с пятью автомобилями

В Первоуральске водитель спровоцировал ДТП с пятью автомобилями и пострадавшими.

Как сообщили NDNews.ru в УГИБДД по Свердловской области, в дежурную часть ОМВД России по городу Первоуральску поступила информация от коллег из Екатеринбурга о том, что по автодороге Пермь – Екатеринбург в сторону города Пермь направляется автомобиль БМВ-320, которым управляет пьяный водитель. Все наряды полиции были ориентированы на его задержание. Автомобиль был замечен сотрудниками ДПС, но водитель не выполнил законного требования сотрудника полиции об остановке и продолжил движение. Уходя от преследования, водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген-Джетта» под управлением женщины 1984 года рождения. После столкновения БМВ развернуло и отбросило на автомобили «Хенде-Солярис» и «Хенде-Санта-Фе». «Фольксваген» от удара развернуло и отбросило на встречную проезжую часть, где он столкнулся с автомобилем «Опель-Астра». В результате ДТП за помощью к врачам обратилась женщина – водитель автомобиля «Фольксваген».

Водителем БМВ оказался молодой человек 1993 года рождения, житель Нижнего Тагила. Сотрудниками ГИБДД была проведена процедура освидетельствования водителя, показания алкотестера – 0,7 промилле на литр выдыхаемого воздуха. Также в ходе выяснения обстоятельств происшествия установлено, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Сейчас решается вопрос о привлечение его к ответственности по ст. 264 УК РФ. По факту ДТП будет проведено дознание.

Первоуральск, служба новостей РИА «Новый день»

Первоуральск. Другие новости 27.06.17

Дожди в Екатеринбурге: город в пробках, таксисты взвинтили цены. / Минприроды назвало самые загрязненные города и самые опасные предприятия. / Силовики нашли в квартире девушки сумку с 2 кг наркотиков из интернет-магазина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»