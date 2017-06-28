В Заречном прокуратура выселила спа-салон из противорадиационного убежища (ФОТО)

В городе Заречном Свердловской области предпринимательница организовала спа-салон в сооружении гражданской обороны. После прокурорской проверки бизнесу пришлось искать новое место дислокации.

Нарушение вскрылось в ходе проверки правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, было установлено, что встроенные и отдельно стоящие защитные сооружения гражданской обороны допускается использовать, но при этом необходимо выполнять требования нормативных документов к помещениям данного функционального назначения. Кроме того, необходимо согласие собственника, в данном случае помещение находится в федеральной собственности.

По итогам проверки Белоярская межрайонная прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ («Использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда»). Мировой судья оштрафовал предпринимательницу на 1 тысячу рублей. Кроме того, спа-салону пришлось выехать из помещения.

Заречный, служба информации РИА «Новый День»

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