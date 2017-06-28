В Екатеринбурге на пожаре в 16-этажке погибли два человека (ФОТО)

Этой ночью в Екатеринбурге загорелась квартира в 16-этажном доме на улице Софьи Перовской. Судя по всему, огонь вспыхнул в спальне. На месте ЧП пожарные обнаружили тела двух погибших.

Пожар в доме на улице Софьи Перовской вспыхнул около 02:45. Загорелась квартира на 15-м этаже. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели эвакуировали троих человек, живущих этажом выше. Спасти тех, кто находился в горящей квартире, не удалось, погибли два человека. «Сообщение о возгорании поступило в отдел полиции № 11. На место выехала следственно-оперативная группа. Были установлены личности погибших. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания был обнаружен в районе спального места. Сейчас проводится проверка», – отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На месте работали 8 единиц техники, 30 человек личного состава. С огнем удалось справиться чуть менее чем за два часа. Точные причины возгорания уточняются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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