Среда, 28 июня 2017, 08:32 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

В Екатеринбурге на пожаре в 16-этажке погибли два человека (ФОТО)

В Екатеринбурге на пожаре в 16-этажке погибли два человека (ФОТО)
Фото службы спасения «Сова»

Этой ночью в Екатеринбурге загорелась квартира в 16-этажном доме на улице Софьи Перовской. Судя по всему, огонь вспыхнул в спальне. На месте ЧП пожарные обнаружили тела двух погибших.

Новый День: В Екатеринбурге на пожаре в 16-этажке погибли два человека (ФОТО)

Пожар в доме на улице Софьи Перовской вспыхнул около 02:45. Загорелась квартира на 15-м этаже. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели эвакуировали троих человек, живущих этажом выше. Спасти тех, кто находился в горящей квартире, не удалось, погибли два человека. «Сообщение о возгорании поступило в отдел полиции № 11. На место выехала следственно-оперативная группа. Были установлены личности погибших. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания был обнаружен в районе спального места. Сейчас проводится проверка», – отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Новый День: В Екатеринбурге на пожаре в 16-этажке погибли два человека (ФОТО)

На месте работали 8 единиц техники, 30 человек личного состава. С огнем удалось справиться чуть менее чем за два часа. Точные причины возгорания уточняются.

Новый День: В Екатеринбурге на пожаре в 16-этажке погибли два человека (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.06.17

Anex Tour и Mouzenidis Travel подверглись кибератаке: туристам документы выдают в аэропортах. / В Заречном прокуратура выселила спа-салон из противорадиационного убежища (ФОТО). / 28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Команда Куйвашева столкнулась с катастрофической нехваткой кадров на местах: не из кого выбирать мэров

Anex Tour и Mouzenidis Travel подверглись кибератаке: туристам документы выдают в аэропортах

В Заречном прокуратура выселила спа-салон из противорадиационного убежища (ФОТО)

Анонсы событий /

28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

«Осталось всего 116»: Евгений Ройзман пока собрал только десять депутатских подписей

Качканарское фиаско КПРФ – ни картинки, ни массовки
Все новости